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Общество

Что помогает ребенку стать звездой, рассказала руководитель псковского ансамбля

Упорство даже ребёнка без особых данных может сделать звездой коллектива, уверена главный балетмейстер и руководитель коллектива Театра танца «Русские узоры» Ирина Казимир. Об этом она сообщила в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«У нас более 300 детей, семь педагогов, аж 12 составов. В коллективе остаются те, кто любит танцы и готов к дисциплине. А вообще у каждого ребенка есть талант, для этого и есть педагоги, которые должны найти ключик к любому ребёнку. Иногда даже ребёнок без данных благодаря упорству становится звездой коллектива. Некоторые ребята занимаются каждый день, без выходных», - отметила Казимир.

По её словам, коллективу предстоит «насыщенный конец апреля и май». «В среду уезжаем на фестиваль «Дети России» в Санкт-Петербург, в субботу - танцевальный концерт в Городском культурном центре. Мы готовимся и к 9 Мая: первый концерт будет 4 мая в Доме офицеров, затем 8 мая - в филармонии, 9 мая - на всех площадках Пскова и 13 мая - отчётный концерт в филармонии. И на лето планы огромные: хоровой праздник в Зелёном театре, Пушкинские дни, Дни Псковской области в Витебске, День города», - рассказала Ирина Казимир.

«Мы много гастролируем и по области, и по соседним регионам. Сейчас в выступлениях делаем упор на современные танцы, которые ребятам очень нравятся. Хотим, конечно, попасть и на тематические телевизионные шоу», - добавила балетмейстер.

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