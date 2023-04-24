Суд отказал в сносе построек в районе газопровода Валдай - Псков - Рига

14:07, 24 апреля 2023, ПАИ

Суд обязал администрацию Псковского района осуществить муниципальный земельный контроль на территории деревни Соловьи в отношении граждан, чьи постройки возведены с нарушением границы зоны с особыми условиями использования территории до магистрального газопровода Валдай - Псков - Рига. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.



ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является владельцем магистрального газопровода Валдай - Псков - Рига - 1 нитка, проходящего по территории деревни Соловьи Псковского района. В июле 2019 года сотрудники предприятия обнаружили, что с нарушением границы зоны минимальных расстояний до газопровода возведено около 350 объектов.

Обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, включая администрацию сельского поселения «Ядровская волость», администрацию Псковского района о необходимости соблюдения охранной зоны, зоны минимальных расстояний до газопровода и принятии мер по сносу построек результата не принесли.

Тогда предприятие обратилось в арбитражный суд с требованиями к администрации Ядровской волости, администрации Псковского района о признании незаконным их бездействия.

Кроме того, общество просило обязать администрацию района осуществить муниципальный земельный контроль на территории деревни Соловьи в отношении граждан, чьи постройки возведены с нарушением, а также обязать администрацию Ядровской волости принять меры к демонтажу, переносу объектов, не являющихся объектами недвижимого имущества, и принять меры к сносу самовольных построек на территории деревни.

Суд в решении указал, что граждане, проживающие в населенных пунктах и садоводческих товариществах, расположенных с нарушением зон минимальных расстояний, являются потенциальными реципиентами негативного воздействия аварий на участке магистрального газопровода.

Материалы декларации промышленной безопасности указывают, что наиболее опасными авариями на участке магистрального газопровода являются аварии, связанные с разрушением газопроводов диаметром 1000 мм (МГ Валдай - Псков - Рига), сопровождающиеся горением истекающего газа, при котором глубина зоны смертельного поражения составляет 496 метров. Наиболее опасный сценарий возможной аварии зафиксирован именно в деревне Соловьи.

В итоге суд обязал администрацию Псковского района провести муниципальный земельный контроль на территории деревни, но отказал в удовлетворении требований общества к администрации Ядровской волости, в том числе и о сносе построек.

Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.