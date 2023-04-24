Стали известны подробности ДТП с пятью пострадавшими в Стругах Красных

12:37, 24 апреля 2023, ПАИ

Подробности ДТП с пятью пострадавшими в Стругах Красных сообщили ПАИ в управлении ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

ДТП произошло 21 апреля в 13:30 на 32-м километре трассы Цапелька – Струги Красные – Плюсса. 48-летний житель Плюссы, водитель автобуса ГАЗ-322121, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет, где наехал на опору линии электропередачи и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров – жителей Плюссы: две 57-летних, 68-летняя, 54-летняя и 39-летняя женщины. Госпитализация им не потребовалась.

По информации ГИБДД, водитель был трезв.