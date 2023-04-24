В Плюсском районе автомобиль «Шевроле» врезался в дерево

13:41, 24 апреля 2023, ПАИ

ДТП произошло на 45-м километре автодороги Заполье – Гдов 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

Женщина 1962 года рождения, проживающая в Плюсском районе, ехала за рулем автомобиля «Шевроле Клан» из поселка Плюсса в деревню Комарово.

Водитель не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Женщина покинула место происшествия и обратилась в медучреждение.