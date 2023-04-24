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Общество

Пострадавшие при ЧС могут получить дополнительные соцгарантии

Дополнительные меры поддержки в части предоставления социальных гарантий установлены гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С соответствующей инициативой выступило МЧС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В результате в рамках проводимой работы принят Федеральный закон от 14 апреля 2023 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 61–1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Закон предусматривает право гражданина при возникновении чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору, предусматривающего приостановление исполнения гражданином своих обязательств либо уменьшение размера платежей при установлении фактов проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушении условий его жизнедеятельности и утрате им имущества первой необходимости.

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