«Неделю здоровья» обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 24 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная «Неделе здоровья», которая состоится с 24 по 28 апреля в Пскове, проходит медиацентре ПАИ.

Какие испытания включены в программу, сколько команд записалось, как пройдет мероприятие, какие награды получат участники расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор Псковского городского молодёжного центра Виктор Рулев и методист отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская.