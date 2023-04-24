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Спорт

«Неделю здоровья» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная «Неделе здоровья», которая состоится с 24 по 28 апреля в Пскове, проходит медиацентре ПАИ.

Какие испытания включены в программу, сколько команд записалось, как пройдет мероприятие, какие награды получат участники расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор Псковского городского молодёжного центра Виктор  Рулев и методист отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская.

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