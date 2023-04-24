Увеличение подъёмных учителям поддержал соцкомитет областного Собрания

13:54, 24 апреля 2023, ПАИ

Заседание комитета по труду и социальной политике прошло в региональном парламенте. Ключевой темой заседания стал законопроект о введении мер социальной поддержки педагогических работников и организации бесплатного питания школьников, обучающихся на дому. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По просьбе председателя комитета Игоря Дитриха руководитель правительственного комитета по образованию Андрей Ермаков разъяснил положения документа.

Специалист обратил внимание на новые нормы по каждому из двух направлений. Двухразовое питание обучающихся на дому может быть заменено денежной компенсацией, стоимость питания самостоятельно определят муниципалитеты, область компенсирует 50 рублей на каждого человека.

Докладывая об учреждении губернаторских стипендий для получающих педагогическое образование студентов-целевиков, Андрей Ермаков озвучил их размер: 5 и 3 тысячи для студентов вузов и колледжей соответственно. Чтобы получать дополнительную стипендию, необходимо учиться на территории региона и демонстрировать успехи в учёбе.

Кроме того, предлагается повысить вдвое размер подъёмных для молодых учителей – в первые три года работы педагогам предлагается выплачивать 100 тысяч рублей ежегодно.

«Конечно, это очень действенные меры поддержки, которые будут хорошим подспорьем для студентов и молодых специалистов», - оценила новшество директор великолукской школы депутат Елена Даньшова.

Пользуясь случаем, руководитель образовательного учреждения попросила разъяснений по возможной ситуации, когда за время обучения студента по целевому договору школа перестала нуждаться в таком специалисте. Андрей Ермаков признал, что вопрос требует дополнительной проработки и, возможно, проведения для выпускников-целевиков регионального конкурса работодателей.

В поддержку дополнительного денежного стимулирования студентов высказалась депутат Анастасия Повторейко, напомнив, что ранее в регионе были введены подобные стипендии для медиков. «Это значимая инициатива. Опыт по мотивации студентов-медиков есть. Поэтому моя рекомендация – детально подготовить договор на целевое обучение, чтобы заранее учесть в нём все форс-мажоры. А их может быть немало», - дала практический совет депутат. Руководитель исполнительного органа поблагодарил за рекомендацию и проинформировал, что размер стипендий для студентов-медиков также будет индексироваться.

Подводя итог дискуссии, председатель парламентского комитета Игорь Дитрих отметил, что главная цель пакета дополнительных мер поддержки педагогов заключается в том, чтобы молодые специалисты оставались работать в регионе. Депутат напомнил, что тема развития сферы образования, в том числе кадровая проблема, всегда находится в зоне внимания Собрания, и майский парламентский час планируется посвятить именно этому вопросу.

Комитет по труду и социальной политике единогласно проголосовал в поддержку обсуждаемого законопроекта.