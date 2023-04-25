Книги «Из глины и песка» и «Осьминог» представят псковичам в «Лофте»

09:46, 25 апреля 2023, ПАИ

Встреча с писателем Анаит Григорян пройдёт в рамках литературного проекта «Букбар» в креативном пространстве «Лофт» 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Это уже не первая встреча с авторами, чьи произведения обсуждаются в рамках встреч «Букбара». В прошлом году псковичи знакомились в «Лофте» с писателем Исламом Ханипаевым, а в феврале этого года - с прозаиком Сергеем Носовым», - отметили в «Лофте».

Анаит Григорян — кандидат биологических наук и филолог, публикующийся в известных журналах. Недавно её роман «Поселок на реке Оредеж» вошел в Длинные списки премий «Ясная поляна» и «Большая книга», а также в шорт-лист премии для молодых писателей ФИКШН35. В 2011 году издательство «Геликон Плюс» выпустило дебютный сборник коротких историй «Механическая кошка», в 2012 году «Айлурос» (Нью-Йорк) издаёт роман «Из глины и песка», в 2019 году в «Эксмо» был опубликован «Поселок на реке Оредеж», а в 2021 году в Inspiria — «Осьминог».

Сама автор пишет о себе следующее: «Люди с их историями приходят в мои тексты сами — я не придумываю их намеренно, и потому, наверное, ни у одного из моих персонажей нет присущих мне черт характера. Все они думают и действуют сами по себе, самостоятельно принимают решения, поступая тем или иным образом, и моя задача как автора — отыскать их прототипы в безбрежном море жизни, поговорить с ними, запомнить их характерные черты и, если это не покажется излишне самонадеянным, заглянуть в их души, чтобы из той сути, которую удастся рассмотреть, создать другого человека — живущего уже на страницах книги».

В работе писательницей, по ее словам, движет интерес к людям и желание поделиться с читателями своими наблюдениями, красотой чувств и переживаний, которые может испытывать человек, бесстрашием и стойкостью перед вызовами, брошенными ему судьбой.

«С этим связаны сюжеты моих книг, где персонажам приходится сталкиваться с ситуациями непростого выбора, в том числе с потусторонними силами, и те художественные задачи, которые я перед собой ставлю. Я искренне надеюсь на то, что мои тексты подарят читателям увлекательные путешествия и поддержат их на жизненном пути», - говорит Анаит Григорян.

Уже на следующей неделе писатель посетит креативное пространство «Лофт», расскажет о своих произведениях, поделится профессиональными советами и секретами. «Приходите знакомиться с автором, говорить о литературе и пить вкусный бесплатный кофе», - пригласили организаторы.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие пройдет по адресу: улица Спортивная, дом 1Б.

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ближе познакомиться с проектом можно в социальных сетях: https://vk.com/bookbar_loft.