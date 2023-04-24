Бюджет Пскова вырастет более чем на 131 млн рублей

15:17, 24 апреля 2023, ПАИ

Вопрос об изменении в бюджет Пскова рассмотрели сегодня, 24 апреля, депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике. Как сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета Юлия Пожидаева, средства поступили из вышестоящего бюджета на поддержку региональной программы по проектированию туристического кода центра города.

Так, в рамках реализации программы запланировано обустройство 70 дизайнерских люков, установка трех стационарных биноклей напротив ЖК «ТЭЦ на Великой», в сквере Породненных городов и спортплощадке на улице Шуйского, 9. Кроме того, средства направят на замену информационных табличек-планшетов на новые, приобретение мобильной сборной сцены, также запланировано создание трех граффити, установка фотозоны в Детском парке и на набережной реки Великой. Помимо этого, установят новые артобъекты в виде барсов в количестве 10 штук.

Также средства направят на оборудование Информационного туристического центра на Георгиевской, 4 сенсорным дисплеем и мобильной туристической стойкой.

«Запланировано устройство иллюминации для ярмарочного пространства, смотровой площадки на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, две санитарные комнаты в Детском парке и Покровском углу, ярморочное пространство на улице Пушкина с обеденной беседкой, столами и стульями, а также две интерактивные зарядные автомобильные станции на улицах Пушкина», - добавила Юлия Пожидаева, подчеркнув, что все это делается для удобства горожан и развития туристического потенциала города.

Ранее сообщалось, что в гордуме рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Пскова – 2022.