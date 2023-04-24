Псковские спортсмены победили на Кубке области по настольному теннису

15:26, 24 апреля 2023, ПАИ

Спортсмены псковского клуба по настольному теннису Nordman победили на Кубке Псковской области. Соревнования проходили в Великих Луках, сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин.

По итогам турнира все три призовые места заняли представители клуба. Чемпионом соревнований стал мастер спорта Вадим Барышников, серебряную медаль получил кандидат в мастера спорта Виталий Шудегов, а бронзу — Олег Дмитриев.

«Символично, что финалы игр состоялись 23 апреля, когда отмечался Всемирный день настольного тенниса. Поздравляем спортсменов с победой, гордимся их успехами и желаем дальнейших успехов в спорте! Так держать!» — написал Юрий Сорокин.