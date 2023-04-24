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Спорт

Псковские спортсмены победили на Кубке области по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба по настольному теннису Nordman победили на Кубке Псковской области. Соревнования проходили в Великих Луках, сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

По итогам турнира все три призовые места заняли представители клуба. Чемпионом соревнований стал мастер спорта Вадим Барышников, серебряную медаль получил кандидат в мастера спорта Виталий Шудегов, а бронзу — Олег Дмитриев.

«Символично, что финалы игр состоялись 23 апреля, когда отмечался Всемирный день настольного тенниса. Поздравляем спортсменов с победой, гордимся их успехами и желаем дальнейших успехов в спорте! Так держать!» — написал Юрий Сорокин.

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