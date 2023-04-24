Ввоз шести собак из Латвии пресекли на границе в Псковской области

17:45, 24 апреля 2023, ПАИ

Ввоз шести собак через российско-эстонскую границу в Псковской области пресекли инспекторы на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животных из Латвии перевозили в Россию автотранспортом. В ходе ветеринарного контроля домашних питомцев, организованного сотрудниками Россельхознадзора, были выявлены нарушения ветеринарных требований.

Собак отправили обратно в связи с отстутствием разрешения Россельхознадзора на ввоз в РФ из Латвии, утвержденных решением комиссии Таможенного союза. Оформлена декларация о возврате груза в Латвию.