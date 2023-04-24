Бал Победы пройдет в Пскове 4 мая

15:56, 24 апреля 2023, ПАИ

Молодежный бал, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Пскове 4 мая. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила методист отдела досуга Псковского городского молодежного центра Мария Каменская.

​

Сам бал пройдет на открытом воздухе в сквере 60-летия Октября на Рижском проспекте в Пскове в 17:00 и продлится два часа. Дресс-код для участников официальный, приветствуется военная форма - как нынешняя, так и времен Великой Отечественной войны.

Помимо бала пройдут мастер-классы для зрителей по изготовлению блиндажных свечей и маскировочных сетей. Для детей организаторы предусмотрели занятие по росписи деревянных значков, которые потом можно будет забрать с собой.

Организаторы бала уточнили, что количество участников ограничено - до 300 человек. Записаться можно через соцсети Молодежного центра.