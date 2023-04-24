Диктант Победы напишут в Пскове 27 апреля

16:45, 24 апреля 2023, ПАИ

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» пройдет на площадке ПсковГУ 27 апреля. Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе в вузе.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Победителей определят на местном, региональном и федеральном уровнях. Для очного участия обязательна регистрация. Сбор и регистрация начнется в главном корпусе университета по адресу: площадь Ленина, 2 с 10:00. При себе необходимо иметь паспорт. Написание диктанта запланировано в аудитории № 304 в 12:00.

Федеральные победители будут приглашены на парад Победы в Москву. Абитуриенты с высокими результатами по итогам очного тестирования получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Отметим, что целью проекта является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.