Аэронавты продолжают подавать заявки на участие во встрече воздухоплавателей

16:40, 24 апреля 2023, ПАИ

Ещё четыре аэронавта изъявили желание принимать участие в 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках и 28-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Соответствующие заявки поступили в адрес оргкомитета. Среди потенциальных участников два пилота из Феодосии: Сергей Белорусов и Владимир Карнаухов, а также аэронавт из Костромы Антон Тезавров и воздухоплаватель из Нижегородской области Сергей Лукоянов. Всего на сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 23 участника встречи.

Напомним, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.