Дождливую погоду обещают синоптики в Пскове с 26 апреля

16:43, 24 апреля 2023, ПАИ

Дождливая погода придет в Псковскую область с 26 апреля, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Талу Нещадимову.

Также она отметила, что рекордных температур в регионе достигнуто не было. «Стоит жаркая погода, но было и жарче», - сказала Тала Нещадимова.

С 26 апреля в Псковской области пойдут дожди, температура воздуха будет снижаться. 27 и 28 апреля днём прогнозируется от +10 до +15 градусов, а ночью — от +5 до +10.