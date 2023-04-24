Монтаж внутренних сетей начался в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ

17:24, 24 апреля 2023, ПАИ

В Пскове продолжаются работы по возведению учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета. В понедельник, 24 апреля, площадку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона положительно оценил темпы строительства корпуса. На данный момент на объекте завершены работы по устройству внешнего контура здания, полностью проведены наружные инженерные сети. Рабочие приступили к монтажу внутренних сетей и отделке. До конца недели планируется завершить монтаж окон. В первых числах мая начнутся и работы по благоустройству прилегающей территории. Проработан и вопрос оснащения учебного корпуса мебелью и оборудованием.

В рамках рабочего выезда Михаил Ведерников осмотрел помещения корпуса и ознакомился с их визуализацией. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина познакомила губернатора с функционалом будущих аудиторий и лабораторных классов. «Корпус разделен на 4 зоны, в каждую есть отдельный вход и каждая может работать автономно», — сообщила ректор. Наталья Ильина также доложила, что в новом корпусе будет оборудована столовая на 250 человек. «Такой столовой нет ни в одном из корпусов вуза», — добавила она.

В ходе посещения стройплощадки медкорпуса был рассмотрен и вопрос строительства объездной дороги к учреждению. Проектно-сметная документация подготовлена, получено положительное заключение экспертизы, проинформировал председатель регионального комитета по строительству Станислав Стармолотов. Губернатор поручил оперативно проработать вопрос финансирования строительства дороги.

Напомним, что учебно-лабораторный корпус располагается у Псковской областной инфекционной клинической больницы. Объект возводится силами Министерства обороны Российской Федерации.