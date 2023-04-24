Возбудителя опасной инфекции выявили в свиных субпродуктах в Псковской области

17:57, 24 апреля 2023, ПАИ

Возбудителя опасной инфекции выявили сотрудники управления Россельхознадзора в исследуемых образцах свиных субпродуктов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках государственного задания был произведён отбор проб мороженых свиных субпродуктов, произведённых индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Опочецком районе Псковской области.

Образцы проб свиных субпродуктов (сердце и печень) были направлены для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых было установлено, что в одном из исследуемых образцов превышена норма по микробиологическому показателю: Listeria monocytogenes, что не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований были размещены во ФГИС «Сирано». Данная информационная система предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля.

Сведения о выявленных нарушениях были направлены Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес производителя для принятия мер в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сотрудники объяснили, что листериоз — это целый ряд болезней, вызываемых бактерией Listeria monocytogenes. Вспышки этих болезней происходят во всех странах. Существует два основных типа листериоза: неинвазивная форма и инвазивная форма.