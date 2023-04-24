До +22 градусов ожидается в Псковской области 25 апреля

17:32, 24 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 25 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью будет без существенных осадков. Днем местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.