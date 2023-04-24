До +22 градусов ожидается в Псковской области 25 апреля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 25 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью будет без существенных осадков. Днем местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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