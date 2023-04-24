Грандиозным назвал предстоящий ремонт трёх километров улицы Коммунальной Юрий Сорокин

17:34, 24 апреля 2023, ПАИ

Грандиозным назвал предстоящий ремонт трёх километров улицы Коммунальной вице-спикер Юрий Сорокин. 24 апреля депутат оценил масштабы работ вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, совершившим контрольный объезд территорий Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Участок начинается от улицы Юбилейной и продолжается до Балтийской. После ремонта он будет с дублёрами, пешеходными дорожками. Уверен, если Михаил Юрьевич сказал, то обязательно сделает. Достаточно вспомнить ремонт Кузбасской Дивизии – многие годы жители просили, а теперь можно только порадоваться. Думаю, такого же качества будет и эта дорога. Причём обещают её сделать до 1 августа. Строители уже взялись выкорчёвывать ограждения, готовят площадки», - отметил Юрий Сорокин.

«Конечно, задавался вопрос, как город будет ездить – всё-таки это одна из главных магистралей. Обещают оставить для проезда половину дороги. Потерпим, в пробочках постоим, зато осенью с окончанием каникул и сезона отпусков уже не будет никаких проблем», - добавил Юрий Сорокин.