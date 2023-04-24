Профориентационные уроки провели для школьников в рамках «Разговоров о важном»

17:55, 24 апреля 2023, ПАИ

Во всех российских школах в рамках очередного урока «Разговоры о важном» впервые заговорили о профориентации. Ребята познакомились с понятиями «труд», «карьерный трек», узнали, как выбрать профессию с помощью возможностей, которые дает государство, в том числе в проекте «Билет в будущее». Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Онлайн-урок организован для проекта всероссийских внеурочных лекций, которые с 1 сентября 2022 года проходят по понедельникам во всех российских школах. В рамках занятий классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке. 24 апреля во всех школах состоялось занятие под эгидой празднования Дня труда.

Специалисты проекта «Билет в будущее» подготовили пять уроков для разных возрастных групп. Каждый состоит из видеороликов, интерактивных заданий, полезных рекомендаций и других увлекательных форматов. Еще в рамках урока опытные педагоги-навигаторы, которые появились в школах России благодаря проекту «Билет в будущее», дают рекомендации.

С профориентацией учеников младших классов познакомит мультяшный Совёнок. Так, например, он расскажет о Празднике Весны и Труда. Школьники постарше узнают о самых востребованных профессиях, а старшеклассники получат лайфхаки, как найти любимое дело в жизни, сориентироваться на рынке труда и найти работу.

«Это не труд, а «диагноз», трудитесь и занимайтесь творчеством в труде, тогда ваша жизнь будет интересной, а не нудной, и вы вырастите настоящими тружениками, а это те, кто не только умеет работать, но и отдыхать», – поделилась Герой Труда РФ, заслуженный тренер РФ, воспитавшая более 50 олимпийских чемпионов Татьяна Покровская.

О том, что определило ее жизненный выбор, рассказала Юлия Гаревская, Герой Труда РФ, главврач Нижегородской больницы № 29. Девятиклассницей попав на курсы медицинских сестер и ассистируя на несложной операции, она поняла, что эта профессия и есть ее счастливый билет в будущее. Профориентологи уверены, что вдохновляющие примеры реальных специалистов убедят ребят, что любить свое дело - значит реализоваться самому и приносить пользу людям. И возможно, через десяток лет в России появится целая плеяда героев труда.

«Билет в будущее» реализуется по поручению президента России как важный и полезный проект для всех школьников страны, когда они смогут практически познакомиться со своими будущими профессиями и определиться с выбором профессии, а также выяснить, каковы возможности их профессионального становления в нашей стране. Проект осуществляется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

«С каждым годом государственная политика в области профориентации становится более доступной, широкой и разветвленной. Отрадно, что ранняя профориентация ставит перед собой задачу не только помочь каждому отдельному школьнику, но и сформировать будущий рынок специалистов в единой системе профессиональных ценностей. Особую роль в этом играет новый вид учителей – педагог-навигатор, который сопровождает ребенка и родителей на весьма сложном и ответственном пути выбора дела в жизни», – сказал управляющий Фондом гуманитарных проектов Иван Есин, который является федеральным оператором проекта.