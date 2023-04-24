Долги по муниципальным контрактам и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет

18:18, 24 апреля 2023, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию собрался накануне апрельской сессии для обсуждения профильных вопросов, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание началось с доклада о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области в 2022 году. Аркадий Мурылёв проинформировал депутатов, что чаще всего предприниматели жаловались на требования к размещению нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, на споры с налоговыми органами и на трудности с подключением к электросетям. Отдельно омбудсмен обратил внимание на проблемную ситуацию, сложившуюся с задолженностью бюджетных организаций перед местными поставщиками. Правозащитник отметил двойное снижение количества проверок бизнеса надзорными органами, а также констатировал, что предпринимателей в регионе в прошлом году не стало меньше — напротив, даже зафиксирован небольшой рост.

Председатель комитета Андрей Козлов предоставил коллегам слово для вопросов. Антон Минаков поинтересовался, какие инструменты есть у бизнес-омбудсмена для решения проблемы с задержкой расчётов по муниципальным и государственным контрактам.

По словам Аркадия Мурылёва, исходя из практики, урегулирование спорных вопросов всегда начинается с переговорного процесса, иногда приходится обращаться в органы прокуратуры.

«Сейчас в прокуратуре рассматривается обращение по поводу отказа администрация Новоржевского района оплачивать выполненные дорожные работы. Одним росчерком глава отказалась платить, аргументировав, что денег нет», — привёл конкретный пример уполномоченный. По факту превышения должностных полномочий возможно возбуждение уголовного дела.

«В 2021 году большинство обращений предпринимателей были вызваны ковидом: проблемы были у гостиниц, общепита, индустрии развлечений. Какие отрасли сейчас испытывают наибольшие трудности?» — обратился к уполномоченному за экспертной оценкой Андрей Козлов. Аркадий Мурылёв ответил, что, по его субъективному мнению, в самой сложной ситуации из-за введения санкций оказались международные автоперевозки, а также лесозаготовители и лесопереработчики. Омбудсмен призвал уделить этим отраслям особое внимание.

Это и другие предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей депутатский корпус рассмотрит на сессии.

Следующий вопрос, касающийся проекта обращения Собрания в федеральное правительство по поводу борьбы с борщевиком Сосновского, коллегам представил председатель комитета. Андрей Козлов рассказал, что письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовлено на основании неоднократных обращений властей Псковского района, которые тщетно пытаются воздействовать на собственника заросших опасных сорняком государственных земель – управление Росимущества.

«Это не первое обращение областного Собрания и Парламентской Ассоциации Северо-Запада по поводу проблемы борьбы с борщевиком, — напомнил Андрей Козлов. — Мы три года бьёмся, отправляли в Минсельхоз предложение о разработке комплексной федеральной программы, но, к сожалению, получили отрицательный ответ. Говорят, это региональная проблема. Будем пытаться зайти с другой стороны».

Парламентарий уточнил, что в регионе заросли борщевика занимают порядка 20 тысяч гектаров. В основном это невостребованные земельные доли, а также участки, находящиеся в государственной собственности. Согласно федеральному закону, собственник обязан проводить мероприятия по уничтожению сорняка, но Росимущество этого не делает, ссылаясь в переписке с региональными и муниципальными властями на отсутствие бюджетных лимитов на данные цели.

«Как бывший аграрий я хорошо представляю сложность ситуации: споры борщевика могут прорастать в течение 12 лет. Мы выделили деньги из областного бюджета, обработали свои земли, а с соседнего участка семена разлетелись — и на следующий год всё можно начинать сначала. Борщевик можно победить, только если заниматься землёй», — высказал свою позицию Андрей Козлов.

Члены комитета поддержали подготовленный текст обращения с просьбой дать поручение Федеральному агентству по управлению государственным имуществом организовать работу по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках в Псковской области, находящихся в федеральной собственности. Окончательно проект обращения депутатский корпус рассмотрит на сессии.