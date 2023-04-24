Псковские курсанты одержали победу на межрегиональных юношеских чтениях

18:37, 24 апреля 2023, ПАИ

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России одержали победу на XIV Межрегиональных Александро-Невских юношеских чтениях, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба Псковского университета ФСИН России.

В этом году секции юношеских чтений работали на двух площадках — в Псковском филиале Университета ФСИН России и в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина.

По итогам мероприятия курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали лучшими в работе трёх секций. Так, Ирина Крольман одержала победу в секции «Сияние славы святого Александра Невского» с научной работой «Александр Невский в русской культуре» (научный руководитель — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Андрей Егоров).

Курсант Надежда Якоб победила в секции «Александр Невский: воин, дипломат, святой», представив научную работу «Пока монголы разоряли Русь: первый поход Александра Невского» (научный руководитель — начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков).

В секции «Ратная история Псковской земли в эпоху Александра Невского» лучшей стала курсант Псковского филиала университета Ксения Желонкина с научной работой «Три псковские летописи Смутного времени».

Кроме этого, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали призёрами юношеских чтений.

Отметим, что организаторами XIV Межрегиональных Александро-Невских юношеских чтений наряду с Псковским филиалом Университета ФСИН России выступили Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, воинский храм Святого Александра Невского в городе Пскове.