40 административных правонарушений выявлено в Печорах

19:04, 24 апреля 2023, ПАИ

40 административных правонарушений выявлено в Печорах в результате оперативно-профилактического мероприятия, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

С 21 по 22 апреля на территории Печорского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие на улицах и в других общественных местах. Всего было задействовано около 40 сотрудников полиции.

В период проведения мероприятия выявлено 40 административных правонарушений, из них по линии ГИБДД — 23 (из них два водителя управляли транспортом в состоянии опьянения, четыре — не имели права управления транспортным средством), установлено четыре факта незаконной реализации алкогольной продукции. Полицейскими было изъято из незаконного оборота более 174 литров алкогольной продукции.

Кроме того, проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте, проверены по месту жительства лица, находящиеся под административным надзором.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия нарядами осуществлялись заходы в места концентрации несовершеннолетних. В ходе патрулирования посещались объекты торговли с целью проведения профилактической работы с администрациями магазинов на предмет своевременного выявления лиц, совершающих хищения товарно-материальных ценностей, а также обеспечения охраны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Также проведены профилактические беседы об основных видах и способах совершения дистанционных преступлений и действиях в случае поступления подозрительных телефонных звонков или СМС-сообщений, были вручены информационные памятки.