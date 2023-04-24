К ремонту моста в Красногородске приступят в начале мае

19:40, 24 апреля 2023, ПАИ

Разрушенный мост в Красногородске начнут ремонтировать 2 мая, сообщает газета «Заря».

На прошлой неделе местной администрацией мост в Красногородске на бывшей ГЭС был загорожен лентами и закрыт для прохода. Причиной этому послужило разрушение пролёта моста.

Жители Красногородска срывают заградительные ленты и нарушают запрет на использование моста.

С вопросом, когда будет отремонтирован мост, редакция газеты обратилась к первому заместителю главы администрации Красногородского района Игорю Фёдорову.

«На данный момент идёт подготовка к ремонту моста. Дело в том, что там пролёты у моста не шестиметровые (нестандартные), то есть нужен лес определённой длины. Плюс нам для ремонта понадобится специальная техника, которой в районе нет. Техника приедет из Опочки. В общем, к ремонту приступим 2 мая, когда будут готовы материалы и техника», — отметил замглавы.



Во избежание несчастных случаев красногородцев просят в ближайшие дни не пользоваться сломанным мостом.