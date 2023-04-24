Елена Лунгу прокомментировала ход ремонта улицы Индустриальной

20:12, 24 апреля 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Лунгу совместно с губернатором Псковской области участвовала в контрольном осмотре дорожных объектов Пскова. Об этом сообщает группа «Псковское областное Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте».

«Там никогда не было ни тротуаров, ни оборудованных остановок, а теперь появится ещё и освещение, опоры уже устанавливают. Местным жителям точно будет удобно», — рассказала о ходе ремонта улицы Индустриальной Елена Лунгу .

«Мы смотрели улицу Индустриальную от Новаторов и до Литейной: это рядом с деревней Паневик. Здесь не только асфальтируют проезжую часть — впервые появятся заасфальтированные тротуарные дорожки с поребриками, отдельные выносы для остановок, освещение. Работы обещают закончить уже через два месяца, ведутся они очень быстро. Дорога была сильно разбита, а сейчас её просто не узнать. Теперь можно будет продлить маршрут «тройки», — добавила Елена Лунгу.

Депутат рассказала, что работы также ведутся на улице Евлентьева. «Там тоже никогда не было тротуаров, а асфальт положили, наверное, ещё при советской власти. На этих объектах работает подрядная организация, которую возглавляет наш коллега Владимир Васильевич Кузь. Говорит, люди, когда узнали о таком ремонте, дорожников чуть ли не хлебом-солью встречали — так были рады», — поделилась Елена Лунгу.