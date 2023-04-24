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Общество

Территорию музея-заповедника «Михайловское» обработали от клещей

На территориях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» начали противоклещевую обработку.

Как рассказала главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, дезинсекцию уже выполнили в музее-усадьбе «Михайловское», на Савкиной горке и в музейном комплексе в деревне Бугрово.

«Работы в мемориальных усадьбах «Тригорское» и «Петровское» проведут сегодня и завтра. Всего будет обработано порядка восьми гектаров, прежде всего — зелёные зоны вдоль основных экскурсионных маршрутов и так называемые гостевые зоны. На места, где традиционно располагаются палатки и вагончики пушкинских доброхотов, эпидемиологи выйдут чуть позже, ближе к началу волонтёрского сезона», — отметила Екатерина Дмитриева.

По договору эти мероприятия проводят сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».

Обязательная повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского пушкинского праздника поэзии).

Отметим, что ранее ПАИ писало о том, как  защититься от укусов клещей.

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