Территорию музея-заповедника «Михайловское» обработали от клещей

20:55, 24 апреля 2023, ПАИ

На территориях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» начали противоклещевую обработку.

Как рассказала главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, дезинсекцию уже выполнили в музее-усадьбе «Михайловское», на Савкиной горке и в музейном комплексе в деревне Бугрово.

«Работы в мемориальных усадьбах «Тригорское» и «Петровское» проведут сегодня и завтра. Всего будет обработано порядка восьми гектаров, прежде всего — зелёные зоны вдоль основных экскурсионных маршрутов и так называемые гостевые зоны. На места, где традиционно располагаются палатки и вагончики пушкинских доброхотов, эпидемиологи выйдут чуть позже, ближе к началу волонтёрского сезона», — отметила Екатерина Дмитриева.

По договору эти мероприятия проводят сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».

Обязательная повторная противоклещевая обработка заповедных территорий состоится в преддверии Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского пушкинского праздника поэзии).

Отметим, что ранее ПАИ писало о том, как защититься от укусов клещей.