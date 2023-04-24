Военнослужащим-дновцам передали новые квадрокоптеры в зону СВО
Глава Дновского района Михаил Шауркин передал новые квадрокоптеры дновцам, которые служат в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Дновец».
На просьбу военнослужащих приобрести квадрокоптеры откликнулся генеральный директор металлообрабатывающего завода Александр Шереметьев.
«Администрация Дновского района решила все организационные вопросы, а потом мы ждали наших ребят, когда они приедут в Дно и лично заберут то, что для них было приобретено. Надеюсь, эти квадрокоптеры помогут им!» — сказал Михаил Шауркин.
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