Военнослужащим-дновцам передали новые квадрокоптеры в зону СВО

21:16, 24 апреля 2023, ПАИ

Глава Дновского района Михаил Шауркин передал новые квадрокоптеры дновцам, которые служат в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Дновец».

На просьбу военнослужащих приобрести квадрокоптеры откликнулся генеральный директор металлообрабатывающего завода Александр Шереметьев.

«Администрация Дновского района решила все организационные вопросы, а потом мы ждали наших ребят, когда они приедут в Дно и лично заберут то, что для них было приобретено. Надеюсь, эти квадрокоптеры помогут им!» — сказал Михаил Шауркин.