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Общество

Военнослужащим-дновцам передали новые квадрокоптеры в зону СВО

Фото газеты «Дновец»

Глава Дновского района Михаил Шауркин передал новые квадрокоптеры дновцам, которые служат в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Дновец».

На просьбу военнослужащих приобрести квадрокоптеры откликнулся генеральный директор металлообрабатывающего завода Александр Шереметьев.

Фото газеты «Дновец»

«Администрация Дновского района решила все организационные вопросы, а потом мы ждали наших ребят, когда они приедут в Дно и лично заберут то, что для них было приобретено. Надеюсь, эти квадрокоптеры помогут им!» — сказал Михаил Шауркин.

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