Работы на трёх улицах Пскова завершатся на год раньше срока сдачи объектов

22:19, 24 апреля 2023, ПАИ

Подрядчик, работающий на улицах Индустриальной, Новаторов и Евлентьева, планирует закончить ремонтные работы на год раньше срока сдачи объекта, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области.

«В прошлом году выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальта. Сейчас работают две бригады, планируем через два месяца закончить объекты полностью», — уточнил подрядчик.

Также отработан запрос местных жителей на оборудование остановки и продление городского маршрута автобуса № 3.