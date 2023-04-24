В Великих Луках мосты подготавливают к майским праздникам

22:58, 24 апреля 2023, ПАИ

В Великих Луках приступили к помывке мостов. Об этом сообщает глава Великих Лук Николай Козловский в своём телеграм-канале.

«Эта работа — плановая, она проводится в рамках подготовки города к весенне-летнему периоду. Впереди у коммунальщиков непростая задача — к 1 Мая привести в надлежащий вид все мостовые сооружения», — сообщает Николай Козловский.

Сегодня очистительные мероприятия проводились на центральном мосту.