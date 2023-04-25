Православные отмечают Радоницу: что нельзя и что можно делать в этот день

07:01, 25 апреля 2023, ПАИ

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

Предположительно, название праздника произошло от слова «радость». Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.

Рассказываем про обычаи и традиции этого дня, а также о том, что можно и чего нельзя делать 25 апреля.

Самым главным и важным в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших. Утром следует посетить церковную службу, а после неё — кладбище. В этот день желательно заказать панихиду. В храм нужно отнести еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся. Нельзя забывать, что делать это надо с молитвой, иначе толку не будет. Даже если подать нечего, всегда можно просто искренне помолиться.

Можно прибраться на могилах родных. Но если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть. На Радоницу не запрещается и работать, убирать квартиру, решать бытовые вопросы. Креститься в родительский день тоже можно, хотя и проблематично из-за праздничной службы. Как правило, поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший. Также во время обеда принято вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.

Существует на этот день и ряд запретов. Одно из самых важных табу: в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду всё же принесли, то лучше отдать нуждающимся.

Нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью. Ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь.

Устроить венчание в этот день не получится. Но не из-за традиций праздника, а потому что по вторникам свадьбы в церкви не проводятся.

Пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя. Этот праздник создан для радости. Ещё, согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.

Есть множество примет, связанных с родительским днём:

Жизнь будет счастливой, полной радости и удачи, если в этот день на небе появится радуга или звездопад. И наоборот, если погода пасмурная, дождливая — это предвещает холодное летом, а людям болезни.

Есть приметы, предостерегающие людей от опасностей. К примеру: ворон на кладбище — к смерти, поэтому необходимо быть крайне осторожным, беречь себя. А сильный ветер предупреждает человека о трудностях и бедах. Неизвестно откуда появившиеся на могиле цветы или свечи означают, что туда приходили злые духи.