День дочери отмечают в мире

07:26, 25 апреля 2023, ПАИ

День дочери отмечают в мире 25 апреля, сообщает calend.ru.

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери – это, всё же, праздник любви, тепла и заботы. Рождение первого ребёнка меняет женщину. А вот кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Гордость за рождение сына – это чувство изначальное, а когда появляется на свет дочка – всё в чувствах отцов изменяется.

День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители.