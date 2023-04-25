Около 2000 школьников приняло участие в Неделе профилактики правонарушений

00:05, 25 апреля 2023, ПАИ

Около 2 000 школьников приняло участие в Неделе профилактики правонарушений несовершеннолетних, сообщает Совет по молодёжной политике города Пскова.

Всю минувшую неделю представители СУ СК по Псковской области, прокуратуры, УМВД города Пскова, комиссии по делам несовершеннолетних администрации города и Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе проводили для обучающихся школ № 2, 13, Гуманитарного лицея, лицеев № 20, 21, 22 занятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В формате беседы школьников знакомили с их правами и обязанностями, юридической ответственностью, правилами безопасного поведения в повседневной жизни и сети Интернет, а также с последствиями вредных привычек.

С несовершеннолетними обсудили, как может отразиться на их будущем привлечение к ответственности за совершение административных правонарушений, возраст, с которого подростки привлекаются к административной и уголовной ответственности, и что такое профилактический учёт.