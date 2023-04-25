Михаил Ведерников: Объединение центров допобразования в Пскове не отразится на детях

00:51, 25 апреля 2023, ПАИ

Объединение центров дополнительного образования детей в Пскове не отразится ни на детях, ни на родителях, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, многие родители обеспокоены объединением центров допобразований, в частности тем, что смена названия может вызвать повышение стоимости посещения кружков.

Юридическое объединение уже произошло. В конце прошлого года было принято решение об объединении в одно крупное учреждение на базе спортивной школы «Лидер» пяти действующих центров допобразования — Псковского областного центра детского и юношеского туризма, областного дома детства и юношества «Радуга», регионального центра шахматного образования и спорта, детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» и областного центра развития одарённых детей.

«Дети будут заниматься с теми же преподавателями в тех же зданиях и помещениях, и на стоимости занятий это никак не отразится», — уточнил губернатор.

Такие изменения — это вопрос упрощения администрирования направления допобразования, оптимизация расходов и недопущение роста стоимости, заверил Михаил Ведерников.