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Общество

Михаил Ведерников: Объединение центров допобразования в Пскове не отразится на детях

Объединение центров дополнительного образования детей в Пскове не отразится ни на детях, ни на родителях, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, многие родители обеспокоены объединением центров допобразований, в частности тем, что смена названия может вызвать повышение стоимости посещения кружков.

Юридическое объединение уже произошло. В конце прошлого года было принято решение об объединении в одно крупное учреждение на базе спортивной школы «Лидер» пяти действующих центров допобразования — Псковского областного центра детского и юношеского туризма, областного дома детства и юношества «Радуга», регионального центра шахматного образования и спорта, детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин»  и областного центра развития одарённых детей.

«Дети будут заниматься с теми же преподавателями в тех же зданиях и помещениях, и на стоимости занятий это никак не отразится», — уточнил губернатор.  

Такие изменения — это вопрос упрощения администрирования направления допобразования, оптимизация расходов и недопущение роста стоимости, заверил Михаил Ведерников.

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