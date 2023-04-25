В Псковской области растёт спрос на медперсонал

09:04, 25 апреля 2023, ПАИ

С начала года в Псковской области открыто более 800 вакансий для медиков, фармацевтов, лаборантов и административных медицинских сотрудников – это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала апреля в Псковской области открыто более 170 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. 72% из них – это предложения для лечащих, 71% новых рабочих мест приходится на клинических исследователей и врачей-экспертов, сообщает сервис hh.ru.

«Рост спроса на врачей и средний медицинский персонал связан не только с увеличением числа вакансий внутри региона. Из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается опытных врачей-специалистов, работодатели (и частные, и государственные клиники) вынуждены искать сотрудников не только в своем регионе, но и в других областях страны», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Так, в Псковской области сейчас открыты вакансии для медиков с переездом в Тюменскую, Московскую, Владимирскую области, Краснодарский край, Якутию и другие регионы. Работодатели предоставляют служебное жилье или компенсацию затрат на его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, возможность участвовать в программе «Земский доктор» и другие «бонусы». К тому же, медиков активно приглашают на работу фармацевтические компании, что еще больше усиливает конкуренцию за персонал в этой сфере.

При этом специалисты из сферы «Медицина, фармацевтика» по-прежнему остаются одними из самых дефицитных на рынке труда. В целом по России на одну вакансию здесь приходится чуть больше одного резюме (1,2), что говорит о серьезном дефиците кадров. В Псковской области – менее одного резюме на вакансию (0,3). Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – 5-6 резюме на вакансию (в этом случае и работодателям есть из кого выбрать, и соискатели не испытывают сильной конкуренции за вакансии).

Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наименее сложная с медиками ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Республике Дагестан: здесь на одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится 2-3 активных резюме.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемой зарплаты для врачей в Псковской области составляет 45 000 – 80 000 руб., для медсестер – 44 430 - 47 000 руб., для фармацевтов – 52 000 - 75 000 руб.