Фирму - владелицу исторического здания в Пскове через суд обяжут следить за ним

08:43, 25 апреля 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области принял иск комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью «АрТим». Об этом ПАИ сообщили в суде.

Комитет намерен обязать фирму выполнить комплекс первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный Александровой А. А.» на улице Гоголя, 24.

Предварительное и судебное заседания назначены на 23 мая 2023 года.