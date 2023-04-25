Авиабилеты по России на летний сезон подорожали на 5-10%

09:21, 25 апреля 2023, ПАИ

Авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле - октябре подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года на 5–10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на три крупных российских агрегатора по продаже туров и билетов. Компании пожелали остаться неназванными.

По данным двух сервисов, цены выросли на 5–7%, по информации третьего — на 10%. Средний чек составит 7400-7500 рублей в одну сторону, сообщили в двух компаниях; по данным третьей, билеты по стране обойдутся теперь в 16 456 рублей «туда-обратно».

Авиабилеты подорожали в апреле и в месячном выражении (по сравнению с мартом) — на 9–16%, по статистике трех агрегаторов. Причем в предыдущие годы цены в апреле к марту росли не так сильно. По данным Росстата, начиная с 2008 года стоимость перелета в экономклассе в апреле была в среднем выше марта на 0,2–5,7% (за исключением апреля 2022-го, когда цены выросли на 16%). Росстат еще не опубликовал значение средней стоимости перелета в апреле 2023 года.

Авиабилеты за границу с вылетами в апреле – октябре 2023 года, напротив, подешевели по сравнению с прошлогодними значениями, сообщили во всех трех агрегаторах.

Минтранс РФ уже предупреждал о возможном повышении цен на перелеты по России в этом году из-за прекращения действия «антисанкционных» субсидий (в прошлом году объем этой поддержки составил 100 млрд рублей).