Суд обязал локнянскую «управляйку» провести ремонты в многоквартирных домах
Прокуратура обязала МУП «Локнянское ЖКХ» провести ремонты в многоквартирных жилых домах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что управление многоквартирными жилыми домами осуществляется ненадлежащим образом, выявлены нарушения в части их внутренней отделки и уличного освещения.
Надзирающий прокурор направил исковое заявление в Бежаницкий районный суд. Суд удовлетворил его требования в полном объёме.
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