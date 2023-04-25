Суд обязал локнянскую «управляйку» провести ремонты в многоквартирных домах

09:59, 25 апреля 2023, ПАИ

Прокуратура обязала МУП «Локнянское ЖКХ» провести ремонты в многоквартирных жилых домах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что управление многоквартирными жилыми домами осуществляется ненадлежащим образом, выявлены нарушения в части их внутренней отделки и уличного освещения.

Надзирающий прокурор направил исковое заявление в Бежаницкий районный суд. Суд удовлетворил его требования в полном объёме.