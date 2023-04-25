Стройплощадки в Плюсском районе посетил Александр Котов

09:44, 25 апреля 2023, ПАИ

Все пять объектов Плюсского района, вошедшие в программу комплексного развития сельских территорий, посетил в ходе рабочей поездки в округ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщается в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

Вместе со спикером ход работ оценили глава района Наталья Иванова, председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, представители надзора и местных органов власти. «Везде ведётся работа, но темпы неодинаковы», - отмечается в сообщении.

После наступления благоприятных погодных условий в Плюссе и Заплюсье приступил к работам подрядчик, который ведёт строительство очистных сооружений.

«Земляные работы начались чуть позже – это объясняется рисками, связанными с близким расположением грунтовых вод, но пока сроки не вызывают опасений. Подрядчик время не терял – в Плюссе всё оборудование уже готово к монтажу, а в Заплюсье такая подготовка завершается. Ведутся работы на котловане, и в целом можно констатировать, что подрядчик, а это наш псковский завод «Полипласт», достаточно серьёзно подошёл к исполнению муниципального контракта», - прокомментировал ход работ Александр Котов.

Похуже, по словам спикера, обстоят дела в библиотеке и детском саду – эти два объекта должны быть капитально отремонтированы к 1 августа, работы выполняет один подрядчик – псковская компания «Строй-Вектор».

«Несмотря на не раз данные обещания, не видно, чтобы предпринимались какие-то серьёзные действия по сокращению отставания от графика. Были надежды, но пока они не оправдываются. На объекте мы провели рабочее совещание, договорились о проведении необходимых мероприятий и записали их в протокол, через неделю проверим готовность», - обозначил план действий председатель Собрания.

Также Александр Котов подчеркнул, что выходят на основательную работу по строительству Центра культурного развития в Лядах.

«Все проблемные вопросы, которые у нас были, на сегодняшний день сняты, у подрядчика есть необходимые материалы, вовремя поставляется бетон, на объекте работает строительная техника. Ожидаем теперь поэтапного сокращения сроков отставания от графика. Но контроль всё равно необходим», - добавил Александр Котов.