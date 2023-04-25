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Культура

Череда санитарных дней завершается в Пушкинском заповеднике

Череда санитарных дней и периодов в музеях-усадьбах и выставочных залах в составе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершается сегодня, 25 апреля. С 26 апреля заповедник возобновит приём посетителей в штатном для так называемого низкого сезона режиме: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.  

Александра Пономарева. «В комнатах — IV» (фрагмент). Из собрания музея-заповедника.

А уже менее чем через неделю Пушкинский заповедник перейдет на летний график работы и будет принимать гостей без выходных, с 10.00 до 20.00 по субботам и до 18.00 во все остальные дни недели. 

Сотрудники напоминают, что недоступными для туристов останутся дом-музей А. П. Ганнибала в музее-усадьбе «Петровское» и выставочный зал «Льнохранилище» в музее-усадьбе «Михайловское» — в связи с подготовкой к проведению капитального ремонта и реставрации в рамках мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

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