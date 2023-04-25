Планы по развитию Островской межрайонной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ

14:03, 25 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию Островской межрайонной больницы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 апреля.

Какие задачи стоят перед новым главным врачом? Что надо «подтянуть» в материально-техническом оснащении ОМБ? Хватает ли кадров и где взять новые? Часто ли пациенты высказывают недовольство в адрес больницы?

Об этом и многом другом поговорим с новым главным врачом Островской межрайонной больницы Гайком Хачатряном.