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Общество

Планы по развитию Островской межрайонной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию Островской межрайонной больницы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 апреля.

Какие задачи стоят перед новым главным врачом? Что надо «подтянуть» в материально-техническом оснащении ОМБ? Хватает ли кадров и где взять новые? Часто ли пациенты высказывают недовольство в адрес больницы?

Об этом и многом другом поговорим с новым главным врачом Островской межрайонной больницы Гайком Хачатряном.

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