Планы по развитию Островской межрайонной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная развитию Островской межрайонной больницы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 апреля.
Какие задачи стоят перед новым главным врачом? Что надо «подтянуть» в материально-техническом оснащении ОМБ? Хватает ли кадров и где взять новые? Часто ли пациенты высказывают недовольство в адрес больницы?
Об этом и многом другом поговорим с новым главным врачом Островской межрайонной больницы Гайком Хачатряном.
Комментарии: 0 Обсудить >>>