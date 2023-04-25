Братское захоронение в Псковском районе привели в порядок сотрудники Соцфонда

10:42, 25 апреля 2023, ПАИ

Братское захоронение воинов, расположенное в деревне Большая Толба Псковского района, привели в порядок сотрудники Отделения СФР по Псковской области в преддверии празднования Дня Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОCФР по Псковской области.

На братском захоронение покоятся более 700 военнослужащих, погибших в боях при освобождении Псковского района. Известны имена каждого погибшего воина, они увековечены на плитах монумента.

Сотрудники отделения очистили и покрасили монумент, надгробие и ограду, восстановили выцветшие фамилии погибших солдат.

В Соцфонде отметили, что такие субботники накануне Дня Победы стали для коллектива доброй традицией - акции проходят каждый год.

«Практически в каждой семье есть те, кто был на фронте или трудился в тылу. Надо беречь нашу общую память, в том числе личным участием. Такие акции дают уверенность в том, что память о той страшной войне, о погибших солдатах Великой Отечественной, ушедших фронтовиках свято хранится жителями области», - сказала управляющая отделением Наталья Мельникова.