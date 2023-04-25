Капремонт семи мостов завершат в Псковской области в 2023 году

11:43, 25 апреля 2023, ПАИ

855 миллионов рублей запланировано потратить на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог в Псковской области. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-ой сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ.

В 2023 году будут завершены работы по капремонту следующих сооружений:

- моста через реку Великая на автодороге Пушкинские Горы - Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;

- через реку Идрянка на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе;

- через реку Лочкино на автодороге Псков - Гдов - Сланцы в Псковском районе;

- через реку Меленка на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском районе;

- через канаву на автодороге Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы в Псковском районе;

- через реку Чернея на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе;

- через реку Кебца на автодороге Подборовье - Лопатово - Боровичи в Псковском районе.

«Кроме того, будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту девяти мостов, переходящих на 2024 год», - продолжилСтанислав Стармолотов. Это капитальный ремонт моста через реку Череха на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе; моста через реку Уда на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе; моста через реку Черная на автомобильной дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском районе; моста через реку Пенная на дороге Остров - Новоржев в Островском районе.