В Псковской области отремонтируют 200 км региональных дорог

11:55, 25 апреля 2023, ПАИ

4 миллиарда 74 миллиона рублей планируется направить на ремонт региональных дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа перед очередной 21-ой сессией Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент ПАИ.

По его словам, всего в нормативное состояние приведут 200 километров дорог. Все соответствующие контракты заключены. Крупнейшими объектами являются:

– автодорога Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,6 км);

– автодорога Великие Луки - Усвяты в Великолукском районе (15,3 км);

– автодорога Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе (19,1 км);

– дорога Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах (30,412 км);

– автодорога Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе (12,2 км);

– дорога граница с Эстонской Республикой - Печоры – Изборск в Печорском районе (12 км);

– автодорога Новоржев - Опочка в Опочецком районе (4,8 км);

– дорога Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией в Себежском районе (2,227 км) .