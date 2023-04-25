Патриотическая акция «Летопись сердец» стартует 1 мая

12:02, 25 апреля 2023, ПАИ

Ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», посвященная сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны, стартует 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Культура для школьников». В акции будут представлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далекое военное время.

Школьникам предлагается опубликовать с 1 по 10 мая свои творческие работы в трех номинациях: школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны), вокал (песни того военного времени), танец (военно-патриотическая тематика) с хештегом #9маякдш в соцсети «ВКонтакте».

Лучшие 30 работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», а их авторы отмечены сертификатами и памятными подарками от проекта.