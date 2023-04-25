Суд не признал право собственности «Фавора» на здание рынка в Пскове

12:37, 25 апреля 2023, ПАИ

В Пскове через суд решили вопрос о праве собственности на здание рынка на Четырёх углах. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

Суд огласил резолютивную часть решения по иску комитета по управлению государственным имуществом Псковской области к ООО «Фавор». Он признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, 9.



