Суд не признал право собственности «Фавора» на здание рынка в Пскове
В Пскове через суд решили вопрос о праве собственности на здание рынка на Четырёх углах. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.
Суд огласил резолютивную часть решения по иску комитета по управлению государственным имуществом Псковской области к ООО «Фавор». Он признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, 9.
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