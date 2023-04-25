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«Отличники vs хорошисты»: псковские випы рассказали о своей успеваемости в школе

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились историями о самых запоминающихся пятёрках и о том, обязательно ли быть отличником, чтобы добиться успеха в жизни.

«К экзаменам готовились на крыше»

Руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константин Абабков:

- Я учился ещё в советской школе, и при нас только начали вводить переходящие экзамены по выбору. В это время вся страна менялась - была перестройка. Помню1986 год, я оканчивал шестой класс. Все думали: что выбрать? Я выбрал биологию. Потому что мне она была очень интересна. И я был единственным из класса, кто получил пять за этот переходящий экзамен. Ответил всё на ура. Потом я даже поступил на биологический факультет нашего Псковского университета, но проучился всего год. Я понял, что не буду биологом. Я стал музыкантом.

А хорошие оценки я получал по истории, биологии и географии, потому что мне всегда было интересно познавать мир. И в жизни сложилось так, что я много где побывал. Причём особой цели гнаться за пятёрками у меня, как и у моих друзей, не было. У нас была цель - получать оценки, которые не мешали бы нам жить. В том смысле, что  надо было получить хорошую оценку, чтобы спокойно заниматься своими делами.

Но когда в 8 классе мы сдавали экзамены,  то с моими друзьями залезли на крышу девятого этажа, загорали и готовились к экзаменам. И, между прочим, сдали очень хорошо. Но в школе я не остался. Я ушел в поварское училище, которое с удовольствием окончил. Потом поступил в пединститут, но во время летней сессии уехал на гастроли в Финляндию. А приехал - мне говорят: «Сдавай экзамены». А я говорю: «Не хочу. Надоело мне этих ваших червячков изучать». И попал в армию, в воздушно-десантные войска. А это были 1993-95 годы, когда была Чечня. Ну а про остальные пятёрки расскажу позже.

«За хорошую учёбу - билет на Рихтера»

 И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова:

- Я окончила восьмилетнюю сельскую школу на одни пятёрки. Но по поведению в последнее время сдала – у меня была четвёрка. Почему-то в 14-летнем возрасте я стала очень непослушной. После школы я поступила в Рудненское музыкальное училище по классу баяна. Я училась на твёрдую четвёрку у завотделением Виктора Анатольевича Кирьянова. А на госэкзамене я настолько эмоционально выступила, что мне поставили пять. Это было верхом всего! Поэтому эту пятёрку я хорошо запомнила.

За хорошую учёбу меня и Юру Гурина удостоили поездки на концерт Святослава Рихтера. Это было незабываемое впечатление! Он приезжал к нам в город. Тогда я увидела весь бомонд Пскова. Мы сидели недалеко от него. Это был потрясающий концерт! Я до сих пор вспоминаю, как будто на этой сцене.

 Пятёрка авансом

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

- Когда я в 1983 году окончил школу, в отдельных вузах проводили такой эксперимент: у кого средний балл аттестата был 4,5 и выше, сдавали всего два экзамена. Учитывая, что спортом я занимался достаточно серьёзно и часто бывал в отъезде, я присмотрелся к своему аттестату и сделал всё по плану. С гуманитарными науками у меня всё было нормально: они мне легко давались. По физике, химии, алгебре и геометрии четвёрку тоже без проблем получал. Так что особой необходимости напрягаться не было. У меня всё получилось: пятёрки получил по литературе, географии, биологии, истории, обществознанию. В итоге у меня средний балл аттестата был 4,56.

Смешная история произошла со мной на уроке физики. Честно говоря, я не был готов к предмету, буквально на перемене успел немного почитать. И меня, как назло, вызывают к доске. Я встал и думаю про себя: «Я, конечно, не готов на 100%, но если не пойду – будет двойка. Пойду – поборюсь». И стал рассказывать. А преподаватель говорит: «Ну что, Гаврилов, поддержу тебя, авансом тебе пятёрку поставлю». Для меня это была такая неожиданность, что я запомнил эту историю на всю жизнь. Это я к чему: всегда надо бороться!

«Не все, конечно, были пятёрки»

Проректор по учебно-методической и научной работе Федерального автономного учреждения  «РосКапСтрой» Антонина Голубева:

- Если говорить о каких-то особенных историях по учёбе, то ничего даже в голову не приходит. Как-то у меня всё было ровно и хорошо. Не все, конечно, были пятёрки, но в школе я училась хорошо, а учёба давалась легко. В институт поступила с первого раза, а потом тут же пошла во второй институт. У меня в жизни всё как-то спокойно.

«Я кайфовала в школе»

Директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева:

– Моя главная пятёрка была получена мной не совсем в школе. Я  человек с комплексом отличницы, и как раз таки у меня пятёрок было очень много. Надо сказать, мне легко давалась учёба, видимо генетика. Я вообще любила учиться, мне нравилось слушать. Не понимаю, когда сейчас ребятки говорят: «У, школа!». Я кайфовала всю дорогу в школе.

И главная моя пятёрка была, когда я медалисткой поступала в университет своей мечты имени Крупской в Санкт-Петербурге. Причём поступала только туда и только на режиссуру. Я тогда была молода и не понимала, что это такая история про любовь. Ты понравился или не понравился. Ты можешь быть очень талантливым, но не пройдёшь просто потому, что мастер не знает, как с тобой работать. Не знаю, как это выдержала мама? Но когда мне мастер поставил за специальность пятёрку, а это означало, что я прохожу вне конкурса, тогда мы ехали в метро с мамой и рыдали, как две дурочки, от счастья.

Потому что это было фактически нереально! Я девчонка из деревни, которая не знала, кто такой Станиславский, а фамилии Мейерхольд я вообще никогда не слышала. Я в театре не была. Я только один раз была в оперетте и ходила в драмкружок школы. Но я почему-то была уверена, что я должна соединить свою жизнь со сценой. Это, конечно, было безумие чистой воды. Уже потом, когда я какое-то время проучилась, подумала: «Боже, как меня взяли»? Но мне открыли секрет. Сказали, как только я вышла, уже не надо было ничего говорить. У меня так светились глаза, и мастер сказала: «Ну эту точно берём»! И всё.

«Двойка дороже всяких пятёрок»

Главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Сергей Куликов:

- У меня примечательна не пятёрка, а двойка. Когда я только пришёл в реставрацию и защищал свой первый проект, один очень талантливый искусствовед, историк искусств, но при этом достаточно жёсткий человек,  на коллегии в институте меня фактически размазал по столу. А я долго готовился, такой умный, молодой, хочу прославиться... На совете присутствовали мои коллеги по мастерской, а он меня размазал. Когда я вернулся в мастерскую, подумал: «Зачем мне всё это надо? Диплом люди сдают один-два раза, а тут всю жизнь вот так»!

Я долго переживал, потом посоветовался, три недели переделывал проект, вышел снова на совет и защитил этот проект! После этого у меня не было провальных проектов. Были сложные, тяжёлые, приходилось что-то доказывать с упорством. Но я этот момент запомнил на всю жизнь. Так что у меня была двойка, которая дороже всяких пятёрок.

«Мало кто в меня верил»

Чемпион России по гиревому спорту, главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин:

-У меня определённый склад ума - я же кандидат технических наук, горный инженер. Не медалист, но учился без троек. Пятёрки были по алгебре, геометрии, физике... Преодоление было только при поступлении в вуз, поскольку мне надо было учиться бесплатно, потому что я не мог себе позволить учёбу на платной основе. И я прошел с хорошим конкурсом - порядка 20 человек на место.

Это был 1984 год, тогда много людей поступали на технические специальности. Я заранее нашёл курсы, год готовился по математике и физике, сдал хорошо эти экзамены и прошёл по конкурсу, хотя мало кто в меня верил. Такое у меня воспоминание о школе, когда удалось преодолеть себя и двинуться дальше.

Часами сдавала экзамены

Начальник отдела Службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова:

- У нас педагог был очень строгий, и получилось так, что я ему сдавала экзамен четыре часа. Там была полная эмпирическая формула, по сути за это время был сделан вывод по этой формуле по расчёту фундаментов. Я уже говорила: «Я больше не могу»! А он мне: «Пиши»! В итоге он мне поставил пятёрку. У меня единственной на курсе тогда была пятёрка. Но я четыре часа писала вывод этой формулы.

Брал хитростью и уверенностью

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

- Одну пятёрку я запомнил на всю жизнь! Первое образование я получал в военном училище, а юридическое получил потом. На четвёртом курсе мы сдавали тактику, и на экзамен к нам пришли генерал-лейтенант Романенко из Министерства обороны и инженер, подполковник Шульга. Мне достаётся билет, два вопроса из которого я знал, а третий нет. По противотанковой мине никаких тактико-технических характеристик вообще не помнил. И как бы мне командир роты ни показывал жестами, я понимал, что третий вопрос завалю.

Так что ничего не оставалось - решил брать уверенностью. Первые два вопроса ответил нормально, и тут эта мина! Я начинаю рассказывать уверенным чётким голосом и вижу, как от каждого моего слова дёргается подполковник Шульга, потому что я совершенно никуда не попадаю. Но поскольку сидит генерал-лейтенант Романенко, он  не может оборвать мою речь. Значит, это он плохо научил курсанта. И потом, глядя на него, спрашивает: «Ну как»? А тот отвечает: «Отлично, молодец!» И мне говорят: «Поздравляем - отлично, вы сдали». Я выхожу за дверь, и через минуты три-четыре меня догоняет подполковник Шульга, хватает за руку, трясётся от злости и говорит: «Ну ты и хитрый!»

«В школе я не получала пятёрок»

Ответственный секретарь Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», член Общественного совета при Минкультуры России, учредитель АНО «Ре-Старт»  Мария Портнова:

- В школе я не получала пятёрок, не помню. А вот когда поступала в университет на филологический факультет, отделение журналистики, у нас был творческий конкурс и сочинение на свободную тему. Мне надо было рассказать о человеке, который показал мне дорогу в профессию. И я  написала сочинение про Михаила Евсеевича Вишнякова. Я родом из Забайкалья, а это наш известный поэт и писатель. И за это сочинение я получила пять и поступила.

«Мой счастливый билет №13»

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин:

- Пятёрка для меня не самое счастливое число, а самое счастливое - 13. На экзамене у меня часто выпадал билет №13. Заметив эту закономерность, я этот билет особо выделял и изучал. В школе тоже пятерка была частым гостем в дневнике. В основном это были стандартные предметы: физкультура и труды, а также математика, геометрия.

По геометрии мне в школе как-то поставили пять, когда мы в седьмом классе доказывали теорему. Я доказал её альтернативным способом. Он не был описан в учебнике, его не пояснял учитель. Вот так и стараемся идти своим путём.

«Невзаимная любовь с геометрией и алгеброй»

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

- Не помню такой пятёрки, чтобы получил и заплакал. Мне всегда безумно нравилась алгебра, а у нас и алгебру, и геометрию вела очень хороший преподаватель. Я обожал все логарифмы, интегралы, матрицы и прочее. Но по алгебре у меня всегда была четвёрка, а на пятёрку я крайне редко выходил. При этом геометрию я не любил, но у меня всегда были по ней твёрдые пятёрки. Меня это всегда удивляло. Как так: я люблю алгебру, я ею занимаюсь, она мне даётся, но что-то мешает. Вот такая у меня вышла невзаимная любовь и с геометрией, и с алгеброй. Вот это, наверное, мое самое главное воспоминание в отношении «4» и «5». Никогда не мог этого понять.

Расстроила преподавателя – выбрала медицинский

Главный врач Кожно-венерологического диспансера  Псковской области Наталья Майорова:

- Всегда хотела учиться играть на фортепиано, но не проходила. Мне говорили, что у меня нет слуха. Но в третьем классе был дополнительный набор в музыкальную школу, и я прошла. Причём окончила её с пятёрками. И моя преподаватель очень расстроилась, что дальше я не пошла  по музыкальной стезе, а выбрала медицинский. У меня параллельно были выпускные и там и там. Я была счастлива, что всего добилась, но добилась большим трудом.

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