Кемпинг «Мальская Долина» отметило жюри премии RV Land Camping Awards

14:10, 25 апреля 2023, ПАИ

Кемпинг «Мальская Долина» признан победителем в специальной номинации «Самый большой выбор развлечений» в рамках ежегодной премии RV Land Camping Awards в 2022 году - Лучшие российские кемпинги для домов на колесах. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Победителей в специальных номинациях определяло жюри премии RV Land Camping Awards. Голосование длилось год - с апреля 2022-го по апрель 2023-го. В жюри вошли эксперты караванинга и автотуризма, представители некоммерческих объединений путешественников, а также редакция RV Land и партнеры премии.

«Друзья, для нас большая гордость, представляя Псковский регион, стать победителями премии, получить признание сообщества путешественников наряду с кемпингами и автокемпингами Кавказа, Алтая, Краснодарского края, Центральной России», - отметили в «Мальской Долине».