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Общество

Обучающиеся «Кванториума» Пскова прошли в финал конкурса «Лига лекторов»

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум Псков» Илья Щембелов и Лилия Гуцул прошли в финал конкурса «Лига лекторов» среди школьников. Всего со всей страны отобрали 50 лекторов от 14 до 17 лет. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото здесь и далее: Кванториум

Теперь кванторианцам предстоит подготовить лекции и выступить в топовых вузах Москвы. Изначально по итогам отборочных этапов выбрали 400 лекторов среди школьников. Также позади дистанционные и очные выступления перед экспертами и зрителями. Готовили ребят к выступлениям наставники «Кванториума» Виктория Зарецкая и Игорь Лубягин.

Финалистка конкурса Лилия Гуцул в своих выступлениях рассказывала о проектной деятельности, работе в команде, публичных выступлениях. «Я ждала этого конкурса для себя взрослой, когда мне исполнится 18 лет, но раз возникла возможность поучаствовать в школьной лиге, то я с радостью согласилась», - отметила Лилия Гуцул.

Илья Щембелов на «Лиге лекторов» рассказал о мейкерстве и сенсорной системе для манипулятора. Он отметил, что решил участвовать в конкурсе, вдохновившись опытом наставников детского технопарка. Ранее педагог «Кванториума» Виктория Зарецкая стала победителем «Лиги лекторов», годом ранее наставники Александр Цветков и Сергей Тращенков прошли в полуфинал.

«Я люблю выступать, некоторые говорят, что получается неплохо. По большей части мои выступления посвящены моей основной деятельности - робототехнике», - сказал Илья Щембелов. С участниками конкурса в детском технопарке «Кванториум Псков» вышел подкаст. В выпуске они рассказывают о секретах хорошего выступления и делятся советами. Ознакомиться с выпуском можно здесь: https://vk.com/podcast-161543134_456239047.

Как сообщается на официальном сайте, победителей этого конкурса ждет путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и подарки от российского общества «Знание».

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Обучающиеся «Кванториума» Пскова прошли в финал конкурса «Лига лекторов»

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