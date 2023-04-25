Ввоз четырех коров в Россию запретили на границе в Псковской области

13:53, 25 апреля 2023, ПАИ

Коровы из Белоруссии не прошли ветеринарный контроль Россельхознадзора в деревне Лобок Невельского района Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На «живой» груз не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных, результаты проведения исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, маршрут движения груза не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение четырех сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате животных.