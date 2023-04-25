На содействие кабмина в борьбе с борщевиком рассчитывают в Псковской области

14:13, 25 апреля 2023, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов направит обращение к вице-премьеру Виктории Абрамченко об оказании региону содействия в организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, находящихся в федеральной собственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В обращении в правительство приводится пример заросшей борщевиком территории в деревне Борисовичи Псковского района, площадь которой составляет около 100 гектаров. Местные власти активно ведут работу по уничтожению сорного растения на муниципальных землях. При этом со стороны управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях не принимается никаких действий по борьбе с борщевиком на землях, находящихся в федеральной собственности. В управлении Росимущества ссылаются на отсутствие лимитов бюджетных обязательств на данные цели.

Депутаты доводят до сведения заместителя председателя российского правительства, что в марте текущего года в территориальное управление Росимущества было повторно направлено письмо о необходимости проведения работ по борьбе с опасным для людей растением на участках, вплотную прилегающих к городской черте Пскова. В полученном ответе указывается на отсутствие у Росимущества бюджетных ассигнований на борьбу с борщевиком Сосновского.

На основании изложенного псковские депутаты просят вице-премьера дать поручение Федеральному агентству по управлению государственным имуществом организовать работу по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках в Псковской области, находящихся в федеральной собственности.