Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На содействие кабмина в борьбе с борщевиком рассчитывают в Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов направит обращение к вице-премьеру Виктории Абрамченко об оказании региону содействия в организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, находящихся в федеральной собственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В обращении в правительство приводится пример заросшей борщевиком территории в деревне Борисовичи Псковского района, площадь которой составляет около 100 гектаров.  Местные власти активно ведут работу по уничтожению сорного растения на муниципальных землях. При этом со стороны управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях не принимается никаких действий по борьбе с борщевиком на землях, находящихся в федеральной собственности. В управлении Росимущества ссылаются на отсутствие лимитов бюджетных обязательств на данные цели.

Депутаты доводят до сведения заместителя председателя российского правительства, что в марте текущего года в территориальное управление Росимущества было повторно направлено письмо о необходимости проведения работ по борьбе с опасным для людей растением на участках, вплотную прилегающих к городской черте Пскова. В полученном ответе указывается на отсутствие у Росимущества бюджетных ассигнований на борьбу с борщевиком Сосновского.

На основании изложенного псковские депутаты просят вице-премьера дать поручение Федеральному агентству по управлению государственным имуществом организовать работу по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках в Псковской области, находящихся в федеральной собственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Островский онкоцентр будет обслуживать шесть районов
25 апреля 2023

Регистрация участников «блошиного» рынка началась в Пскове
25 апреля 2023

Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать надбавку с 1 мая
25 апреля 2023

Tele2 провел скоростной интернет в отдаленные деревни Псковской области
25 апреля 2023

Александр Братчиков объяснил важность Северного обхода для Пскова
25 апреля 2023

Кемпинг «Мальская Долина» отметило жюри премии RV Land Camping Awards
25 апреля 2023

Планы по развитию Островской межрайонной больницы обсуждают в медиацентре ПАИ
25 апреля 2023

Обучающиеся «Кванториума» Пскова прошли в финал конкурса «Лига лекторов»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...